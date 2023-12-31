محافظ المنيا يبعث برقيات تهنئة لكبار رجال الدولة بمناسبة العام الجديد

بعث اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، برقيات تهنئة بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد، إلى الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والمستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، وعدد من الوزراء والمحافظين وأعضاء مجلسي النواب، والشيوخ وجموع الشعب المصري.

برقية تهنئة لكبار الدولة بالعام الجديد

أعرب اللواء أسامة القاضي، عن أمنياته من الله- عز وجل- أن يكلل جهودهم بالنجاح والتوفيق من أجل رفعة ورخاء مصر العظيمة وشعبها العريق، وأن تستمر مسيرة العطاء والتنمية، تحت القيادة السياسية الحكيمة و توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، نحو بناء الجمهورية الجديدة.

إنجازات عظيمة من أجل النهوض بمصر

و في وقت سابق، بعث محافظ المنيا برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة العام الميلادي الجديد 2024 مؤكدًا مدى اعتزاز جموع الشعب المصري وتقديرهم لما قدمه للوطن والمواطنين من إنجازات عظيمة، من أجل النهوض بمصر وتحقيق التنمية الشاملة.