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عاجل.. الأهلي يحسم أول صفقات يناير.. مدافع مفاجأة

كتب:

أحمد خالد
07:07 م | الأربعاء 11 أكتوبر 2023
لاعبو الأهلي

لاعبو الأهلي

أنهى مسؤولو النادي الأهلي اتفاقهم مع أولى صفقات الميركاتو الشتوي، يناير 2024، وذلك بناءً على طلبات السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء.

وجاءت أولى طلبات مارسيل كولر هو التعاقد مع مدافع «مساك» في شهر يناير المقبل في ظل النقص العددي في ذلك المركز.

صفقات الأهلي في يناير.. أسامة جلال يقترب

وعلم «الوطن سبورت» أن مسؤولي الأهلي حسموا أول صفقات الميركاتو الشتوي بالحصول على موافقة أسامة جلال، مدافع نادي بيراميدز، في ارتداء قميص القلعة الحمراء في الميركاتو الشتوي المقبل أو بعد نهاية الموسم.

وتقوم إدارة التعاقدات بالنادي الأهلي بقيادة أمير توفيق بالدخول في مفاوضات جادة مع إدارة بيراميدز للحصول على خدمات اللاعب في شهر يناير بناء على رغبة اللاعب.

ويرغب مارسيل كولر في دعم الخط الدفاعي للأهلي في يناير المقبل وطلب المدرب من مسؤولي الأهلي حسم الصفقة في الميركاتو الشتوي خاصة أن اللاعب كان من بين المعروضين عليه.

سر رغبة كولر في التعاقد مع أسامة جلال

ويعاني الأهلي من النقص العددي في ذلك المركز بسبب الإصابات التي تضرب اللاعبين ويأتي آخرها إصابة محمود متولي في العضلة الأمامية ورامي ربيعة في القدم، بالإضافة إلى رغبة محمد عبدالمنعم في خوض تجربة الاحتراف.

   

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