وكيل لجنة الخطة بـ«النواب»: انضمام مصر لـ«بريكس» يخفف الضغط على الدولار

قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن انضمام مصر لمجموعة دول بريكس يحقق الكثير من المكتسبات الاقتصادية، خاصة أنها تضم حاليا 11 دولة كبرى وعلى رأسها الصين وروسيا والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا، وتستحوذ على 25% من صادرات العالم.

مجموعة دول بريكس

وأوضح ياسرعمر خلال تصريحاته لـ«الوطن» أن انضمام مصر لمجموعة دول بريكس سيخفف الضغط على العملة الصعبة، والتي يتطلبها المصرف المصري خلال الفترة الحالية، وستعطي فرصة للدول الأعضاء في التعرف على المنتجات المصرية بكل مفصل، ما ينعكس عليه بزيادة الصادرات للمنتجات الوطنية.

جذب السياحة

وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة إلى أن انضمام مصر لبريكس ستسهم في جذب السياحة من قبل الدول الأعضاء، باعتبار أن التعاملات ستكون بالعملة المحلية ما يسهل على مواطنيها التحرك والسفر بتكلفة مناسبة.