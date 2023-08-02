ياسر عمر: الحكومة ترشد في نفقاتها خلال السنوات الماضية

تحدث النائب ياسر عمر، وكيل لجنة التخطيط والموازنة بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر قناة «الحياة»، عن القضايا المطروحة على مائدة الحوار الوطني بشأن الدين العام.

ترشيد الحكومة لنفقاتها

وأوضح «عمر»، المقصود بالنفقات الحكومية خلال مداخلة عبر شاشة الحياة اليوم، قائلًا: «بعض الأشخاص تكلموا على هذا الأمر ولكن أنا أرى أن الحكومة ترشد للغاية في نفقاتها خلال السنوات الماضية وهذا على مدار الــ6 سنوات الماضية ومشاريع الدولة أوشكت على الانتهاء بنسبة 70% لابد من انتهاؤها ولكن المشاريع التي مازالت في المراحل الأولى لا توجد مشكلة في تأجيلها 6 أشهر والمشاريع الجديدة نرى أنها لا يبدأ العمل بها إلا إذا كان هناك جدوى اقتصادية منها».

القطاع الخاص

وأكمل حديثه عن ملكية القطاع الخاص في الوقت الحالي قائلًا: «لا تتعدى الــ20% ونحن نريد أن نصل بالقطاع الخاص لملكية 60% والقطاع الخاص ناجح والقطاع الخاص الوطني نجح في مصر منذ فترة الانفتاح في الثمانينات وكان هذا القطاع من القطاعات هو من يدير عجلة التنمية».