تعرف على أماكن المجمعات الاستهلاكية في المحافظات.. تخفيضات تصل لـ50%

شهدت المحافظات، إنشاء العديد من المعارض الدائمة والمنافذ لبيع السلع الغذائية الأساسية والاستراتيجية بأسعار مخفضة تتراوح بين 15% وحتى 50%؛ تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير احتياجاتهم ومتطلباتهم ومحاسبة المخالفين والتصدي بكل حزم وحسم لجشع التجار ومنع الغلاء.

خريطة أماكن المجمعات الاستهلاكية في المحافظات

تستعرض «الوطن» خلال السطور التالية عن خريطة أماكن المعارض الدائمة والمنافذ والمجمعات الاستهلاكية التي كشفت عنها مديريات التموين في المحافظات وهي كالاتي:

محافظة الدقهلية

حيث يوجد في محافظة الدقهلية إنشاء ما يقرب 21 معرضا دائما و854 منفذا على مستوى المحافظة وتخفيضات تصل إلى 50%.

- معرض لبيع السلع المخفضة أمام حي شرق المنصورة.

- معرض لبيع السلع المخفضة في شارع عبد السلام عارف بمدينة المنصورة.

- معرض في مدينة المنزلة أمام مجلس المدينة.

- معرض صن مول في مدينة السنبلاوين ضمن سلسة الأسواق الحضارية الدائمة.

- معرض السنبلاوين الدائم بجوار المنشية الجديدة.

- افتتاح معرض دائم بمدينة أجا بجوار مجلس المدينة.

- معرض في المطرية بجوار مجلس للمدينة.

- معرض في مدينة طلخا.

-ومبادرة كلنا واحد داخل السلاسل التجارية الكبرى مثل كارفور وخير زمان وفتح الله ووكالة المنصورة

منافذ بيع متعددة في مدينة مرسى مطروح

منفذ بيع وسط مدينة الحمام.

- منفذ بيع بالشارع الرئيسي في مدينة العلمين.

- منفذ بيع بالقرب من مجلس مدينة الضبعة.

- منفذ بيع وسط مدينة النجيلة.

- منفذ بيع بالقرب من مجلس مدينة سيدي براني.

- منفذ بيع وسط مدينة السلوم.

خريطة أماكن بيع السلع بأسعار مخفضة في محافظة الفيوم والأقصر

محافظة الأقصر

معرض في نهاية شارع بورسعيد أمام مساكن مشعل، يتضمن العديد من السلع منها السكر بأسعار مخفضة حتى 30%

محافظة الفيوم

معرض أمام دار عائشة حسانين

- في منطقة الحادقة

- حي المبيضة

- بمراكز طامية

- سنورس

- إبشواي

بيع السلع بأسعار مخفضة في محافظة سوهاج

-4 منافذ ثابتة بمركز دار السلام.

- منفذين ثابتبن بمركز أخميم

- 3 منافذ ثابتة بمركز المنشاة.

- 5 منافذ ثابتة بمركز طهطا.

- 6 منافذ ثابتة بمركز جهينة.

- 5 منافذ ثابتة بمركز البلينا .

- 8 منافذ ثابتة بمركز سوهاج.

- 6 منافذ ثابتة بمركز جرجا.

- منفذ ثابت بالعسيرات.

- 4 منافذ ثابتة بمركز ساقلتة.

- 3 منافذ ثابتة بمركز المراغة.

أماكن بيع سلع بأسعار مخفضة بالإسكندرية

- منافذ وزارة الزراعة.

منافذ وزارة التموين.

- السرايا ماركت.

- أوكازيون.

- خير زمان.

- جملة ماركت.

- أسواق فتح الله.

- كارفور.

أماكن بيع السلع بأسعار مخفضة بقنا

-فروع الشركة المصرية في منطقة الشؤون

-بجوار بنك القاهرة

-بجوار البنك الزراعي في حي المصالح.

-الشادر بمنطقة الشؤون.

أماكن بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة في البحيرة

ترتكز المنافذ في كل من «دمنهور، كفر الدوار، ايتاي البارود، كوم حمادة، شبراخيت، الدلنجات، أبو حمص، ادكو، رشيد».

محافظة القليوبية

يوجد بها 84 مجمعا استهلاكيا تغطي كل المدن والمراكز والأحياء في نطاق المحافظة.