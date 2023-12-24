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«التموين» تحدد أسعار السكر في المجمعات الاستهلاكية والكمية المتاح شراؤها

كتب:

وفاء الصعيدي
03:42 م | الأحد 24 ديسمبر 2023
السكر في المجمعات الاستهلاكية

السكر في المجمعات الاستهلاكية

حدّدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أسعار السكر في المجمعات الاستهلاكية، والذي يُتاح للمواطنين في 1300 مجمع استهلاكي بالسعر المخفض، وفقًا لمبادرة تخفيض الأسعار والممتدة لمدة 6 أشهر حتى أبريل المقبل.

أسعار السكر في المجمعات الاستهلاكية

وتوفر وزارة التموين أسعار السكر، في المجمعات الاستهلاكية عند 27 جنيهًا سعر الكيس المعبأ وزن كيلو جراما، وحددت وزارة التموين الكمية المتاح شراؤها من فروع المجمعات، إذ تتيح الوزارة لأي مواطن شراء 3 أكياس من السكر بسعر 27 جنيهًا للكيس.

سعر السكر لحاملي بطاقات التموين

كما تتيح وزارة التموين صرف السكر الحر لأصحاب بطاقات التموين من منافذ بقالي التموين، بكمية محددة مضافة على السكر المدعم الذي يتم الحصول عليه بسعر 12.60 جنيه، وفقًا لعدد أفراد البطاقة بحصة كيس واحد للفرد وبحد أقصى 6 أكياس للبطاقة الواحدة.

وتقترب أسعار السكر من الانخفاض والمتوقع لها شهر يناير المقبل، ليُطرح في جميع الأسواق والسلاسل التجارية بـ27 جنيهًا، وهو السعر المقرر في مبادرة الحكومة.

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بقلم وفاء الصعيدي

صحفية معنية بتغطية وزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاز حماية المستهلك.