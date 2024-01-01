«تضامن الشرقية»: تسليم 209 مشروعات لمستفيدي «تكافل وكرامة»

أعلن عبد الحميد الطحاوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الشرقية، تسليم 209 مشروعات في قرى تلبانة ومشتول السوق بتكلفة 20 ألف جنيه للمشروع الواحد ضمن المشروعات متناهية الصغر.

وأضاف «الطحاوي»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن المديرية بالتنسيق مع التحالف الوطني مثل الأورمان، تمكين، مصر الخير وصناع الحياة يتم توفير مشروعات بتكلفة 20 ألف للمشروع الواحد، ثم توزيعها على المواطنين ضمن عملاء تكافل وكرامة إذ أنهم الأكثر احتياجا.

مشروعات لعملاء تكافل وكرامة

وأوضح أن المبلغ المالي الذي يتسلمه المواطن غير مسترد، لافتا إلى أن المواطن يتم متابعة مشروعه من قبل المديرية باستمرار لحين الاطمئنان أن المشروع مستمر ويحقق عوائد تكفي توفير حياة كريمة له، هذا بالإضافة إلى تذليل العقبات والصعاب أمامهم.

وأشار إلى توزيع 209 مشروعات بقيمة 20 ألف للواحد في قرى تلبانة وبعض قرى مركز مشتول السوق.