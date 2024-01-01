«تضامن كفر الشيخ» تحتفل برأس السنة مع السيدات المسنات

نظمت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة كفر الشيخ، احتفالاً بالعام الميلادي الجديد 2024، بدار رعاية السيدات المسنات، ضمن مبادرة «هم بركتنا»، لإدخال السرور على كبار السن في أول أيام العام الجديد، بتوجيهات الدكتورة نيڤين القباچ، وزير التضامن الاجتماعي، وبرعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

جاء ذلك بحضور الدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، والدكتورة ماجدة عبد الله، مدير إدارة الأسرة والطفولة بالمديرية، ومصطفى صبرى، مدير إدارة الجمعيات، وعدد من قيادات المديرية.

تقديم بعض الهدايا للسيدات المسنات في دار الرعاية

وحرصت قيادات مديرية مديرية التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ على تقديم شهادات التقدير وبعض الهدايا للسيدات المسنات في دار الرعاية، وحرصوا على التقاط مجموعة من الصور معهن، وسط حالة من البهجة التي أضافتها الزيارة عليهن، والاحتفال معهن بالعام الميلادي الجديد.

«جلالة»: مبادرة «هم بركتنا» هدفها تفعيل دور المجتمع في تحقيق التواصل مع كبار السن

وأكدت الدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، أنّ من أهم أهداف مبادرة «هم بركتنا»، تفعيل دور المجتمع في تحقيق التواصل مع كبار السن، وترشيح بعض الطالبات كابنة بديلة لكل مسنة كنوع من المشاركة المجتمعية، والإحساس بالترابط الأسرى لإسعاد المسنات، وإدخال الفرحة على قلوبهن.