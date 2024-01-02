8 معلومات عن معبد كلابشة أهم معالم أسوان.. نقوش تحكي التاريخ الفرعوني

مع بدء استعداد المصريين لقضاء إجازة منتصف العام الدراسي، وأيام الشتاء في محافظة أسوان، خاصة وأنها واحدة من أهم المناطق الأثرية في العالم، وتزخر المحافظة بالعديد من المعالم التاريخية بمصر القديمة وتتمتع بطقس دافئ.

ومن ضمن أهم المعالم السياحية في أسوان هو معبد كلابشة، الذي يعتبر واحدًا من أهم المزارات الأثرية المثيرة للاهتمام ويحوي بداخله العديد من الأسرار، وكذلك حجرة قدس الأقداس للإله ماندوليس، وهو وجهة سياحية رائعة للزوار.

وتنشر «الوطن» 8 معلومات عن معبد كلابشة، وفقا للباحثة الأثرية يسرا محمد.

1. تم بناء معبد كلابشة في عهد الإمبراطور أغسطس لعبادة إله الشمس، ماندوليس، الذي كان يُعْتَقَدُ أنه إله النوبيين.

2. وفقًا لبحث معتمد من وزارة الآثار، تم اكتشاف ظاهرة التعامد على حجرة قدس الأقداس بالمعبد مرتين في السنة، وتحديدًا في اليومين 14 فبراير و29 أكتوبر.

3. تحتوي جدران المعبد على نقوش تصور الآلهة المختلفة، بما في ذلك ماندوليس وآيزيس وأوزوريس وبتاح وحورس. كما تحتوي على نقوش مسيحية تعود لفترة تحويله إلى كنيسة.

4. يحتوي المعبد، الذي يُعد أحد أهم المعابد في النوبة، على نقوش تحكي قصصًا من واقع مصر القديمة في حرم المعبد.

5. يحتوي المعبد أيضًا على نقش تاريخي يُظهِرُ انتصارات الملك النوبي سيلكو.

6. يعد معبد كلابشة ثاني أكبر معبد في النوبة بعد معبد أبو سمبل، ويتميز بالطراز المعماري النوبي الفريد.

7. تم نقل معبد كلابشة بعد بناء السد العالي، واستمرت عملية نقله لمدة عامين بدعم من الحكومة الألمانية.

8. تم تحويل المعبد إلى كنيسة خلال العصر القبطي، وتعد النقوش القبطية على جدرانه أدلة قوية على ذلك.