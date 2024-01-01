تحرير 6 محاضر وإعدام أغذية فاسدة في حملات تموينية بالدقهلية

أعلن المهندس السيد عبد السلام رئيس مركز ومدينة المنزلة بالدقهلية، عن قيام المجلس بعمل حملات مفاجئة على الأسواق والمحلات اليوم الاثنين، أسفرت عن ضبط عدة مخالفات.

حملات تموينية مفاجئة

وأشار «عبد السلام»، في بيان، إلى أن الحملات المفاجئة بمحافظة الدقهلية جاءت وفقا لتعليمات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بضرورة المرور والمتابعة على الأسواق ومحلات بيع المواد الغذائية واللحوم والأسماك، خاصة الأسماك المملحة ومراقبة الأسعار والأغذية المعروضة.

وأضاف أن الحملة التموينية ضمت البيئة والصحة والتموين والطب البيطري، واستهدفت المطاعم والمحال التجارية ومحلات الجزارة، للتأكد والاطمئنان من مدى جودة المنتجات المعروضة والأسعار، حرصا على صحة وسلامة المواطنين.

ضبط مخالفات تموينية في الحملات

وأكد أنه تم فحص الخواص الطبيعية للأغذية التي تم المرور عليها ومطابقتها للمواصفات والنظافة العامة ومراجعة رخص مزاولة النشاط والاشتراطات الصحية اللازمة، وأسفرت عن التالي:

- تحرير 3 محاضر شهادة صحية

- تحرير 3 محاضر عدم إعلان عن الأسعار

- إعدام 20 كيلو خلطة حواوشي

- إعدام 24 كيلو فوارغ دجاج

- 12 لتر خل

- 3 كيلو دقيق شوفان

- 10 كيلو جبن شيدر

- 5 كيلو صلصة

- 17 كيلو مستردة ومربى ومايونيز.