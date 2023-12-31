تحرير 6 محاضر ضد «بدالي التموين» في حملات تموينية ببني سويف

كشف المهندس وصفي عبد الله، وكيل وزارة التموين ببني سويف، تحرير عدة محاضر تموينية ضد «بدالي التموين»، بقرى ومُدن المحافظة، بسبب عدد من المخالفات على مدار الأسبوع المنقضي.

6 محاضر ضد بدالي التموين في بني سويف

وقال «عبد الله»، في بيان، إن المديرية شنت عدة حملات تموينية متنوعة على تجار وبدالي التموين، خلال الأسبوع المنتهي، أسفرت عن تحرير 6 محاضر متنوعة، بواقع محضر للغلق والتوقف عن ممارسة النشاط خلال ساعات العمل الرسمية، ومحضرين لعدم حصولهم على شهادات صحية، و3 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار.

تحرير 13 محضرًا لجزارين

وأشار إلى أن الحملات التموينية التي شنتها مديرية التموين في بني سويف، في وقت سابق، أسفرت عن تحرير 13 محضرًا للعاملين في مجال الجزارة، والمواد الغذائية، لعدم حمل شهادة صحية.

تكثيف الحملات التموينية في بني سويف

وشدد وكيل وزارة التموين في بني سويف، على تكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق والمحال التجارية للتأكد من عدم التلاعب بأسعار السلع الأساسية والمدعمة ومكافحة الغش التجاري، وضبط المخالفين ولضمان جودة وسلامة المنتجات المعروضة.