ضبط 20 منشأة تجارية و3 مستودعات بوتاجاز في حملات تموينية مكثفة ببني سويف

كشف المهندس وصفي عبد الله، وكيل وزارة التموين في محافظة بني سويف، تحرير عدة محاضر تموينية ضد مسؤولين عن منشآت تجارية ومستودعات البوتاجاز، بقرى ومُدن المحافظة، بسبب عدد من المخالفات على مدار الأسبوع المنقضي.

20 محضر عدم إعلان عن أسعار المنتجات

وقال «عبد الله»، في بيان، إنّ المديرية شنت عدة حملات تموينية متنوعة على مدار الأسبوع المنقضي، أسفرت عن تحرير 20 محضرًا للمسئولين عن المنشآت تجارية لعدم قيامهم بالإعلان عن الأسعار، سواء ببطاقة إعلان أو قائمة جمالية لأسعار المنتجات لجمهور المستهلكين.

محاضر تموينية ضد مسؤولي مستودعات البوتاجاز

وأشار وكيل وزارة التموين في محافظة بني سويف، إلى أن الحملات التموينية التي شنتها مديرية التموين في بني سويف، أسفرت تحرير 3 محاضر ضد المسؤولين عن مستودعات بوتاجاز، وذلك للغلق وعدم مزاولة النشاط على الوجه المعتاد في أثناء ساعات العمل الرسمية، ومحضر لإدارة طلمبات رصيف دون ترخيص، وجرى التحفظ على 900 لتر مواد بترولية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق والمحال التجارية

وشدد وكيل وزارة التموين في بني سويف، على تكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق والمحال التجارية للتأكد من عدم التلاعب بأسعار السلع الأساسية والمدعمة ومكافحة الغش التجاري، وضبط المخالفين ولضمان جودة وسلامة المنتجات المعروضة.