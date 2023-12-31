ضبط 125 مخالفة متنوعة في حملات تموينية مفاجئة بالدقهلية

تمكنت حملات تموينية مفاجئة، نفذتها مديرية التموين بمحافظة الدقهلية، اليوم، من ضبط 125 مخالفة متنوعة في مجال المخابز والأسواق، وذلك بناء على تعليمات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، ومحافظة الدقهلية.

حملات تموينية في الدقهلية تضبط 125 مخالفة

وأوضح السيد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، أنّ الحملات تشكلت من إدارات الرقابة التموينية والتجارية وقسم البيوع التجارية، بالاشتراك مع مديري الإدارات التالية: «أجا، تمي الأمديد، بندر المنصورة، مركز المنصورة، منية النصر».

وأشار «دايرة» إلى أن المخالفات التي جرى ضبطها شملت:

1 محضر تجميع بطاقات بعدد 606 طاقة.

1 محضر إثبات مبيعات وهمية بقيمة 1775 رغيف.

1 محضر مخالفة تعليمات.1 محضر عدم وجود سجل تفتيش.

1 محضر عدم إعطاء بون صرف.

2 محضر تجميع دقيق بقيمة 13 شيكارة.

7 محاضر عدم وجود قائمة بيانات.

12 محضر عدم مطابقة للمواصفات.

24 محضر تصرف في دقيق بقيمة 139 شيكارة.

28 محضر نقص وزن ما بين 9 و25 جرام.

32 محضر غلق بدون إذن رسمي.

6 محاضر عدم إعلان عن الأسعار.

6 محاضر عدم وجود شهادة صحية.

2 محضر مزاولة نشاط بدون ترخيص.

1 محضر غش تجاري.

وشدد «دايرة» على استمرار الحملات الرقابية على المخابز والأسواق، لضبط المخالفين، وتطبيق القانون على الجميع.