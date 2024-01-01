أكاديمية مصر للطيران تستقبل طلاب الجامعات والمعاهد الهندسية العليا

استقبلت أكاديمية مصر للطيران للتدريب العديد من الزيارات الميدانية لطلاب الجامعات والمعاهد الهندسية العليا، وجرى تقديم شرحا كاملا لهم في مجال تشغيل وصيانة أجهزة الطيران التمثيلي المختلفة.

زيارات ميدانية للطلاب

وأضافت الأكاديمية في بيان صحفي أنه خلال هذه الجولات التعريفية لأكاديمية مصر للطيران جرى تقديم شرحًا وافيًا لكل البرامج التدريبية المتخصصة التي تقدمها الأكاديمية فى شتى المجالات داخل فصولها التدريبية المتطورة مثل مجالات الأسعار وحجز تذاكر الطيران، تأهيل المضيف الجوى، وغيرها من الدورات التدريبية الأخري التي تساعد على تنمية مهاراتهم الشخصية مثل دورات خدمة العملاء، مهارات العلاقات العامة، مهارات التواصل، مهارات التفاوض، مهارات إجتياز المقابلات الشخصية، مهارات الحاسب الألى واللغات؛ وغيرها من الدورات التى تتناسب مع دراستهم وطموحاتهم المستقبلية.

وأوضحت الشركة أنه خلال تلك الجولات جرى تعريف الطلاب على أحدث أجهزة الطيران التمثيلى المخصصة لتدريب الطيارين بالأكاديمية، والتى تتمثل فى أجهزة الطائرات من طرازاتA320,A320neo, A220, A330/ B737,B777، وكذلك جهاز تدريب أطقم الضيافة الجوية على الإخلاء وحالات الطوارئCEET؛ وجهاز تدريب أطقم الضيافة على تقديم الخدمات على الطائرة CST، بالإضافة الي تدريب مهندسى صيانة الطائرات.