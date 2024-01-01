«إرادة جيل» عن انضمام مصر لـ«بريكس» رسميا: تدعم الاقتصاد القومي

قال اللواء محسن الفحام، نائب رئيس حزب إرادة جيل، إن انضمام مصر لمجموعة بريكس الاقتصادية ستعلب دورا مهما في دعم الاقتصاد القومي للبلاد.

تعزيز حجم التبادل التجاري بين الدول الأعضاء

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن انضمام مصر لدول بريكس خطوة جيدة وصائبة للغاية، وستعود علينا بالعديد من المكتسبات الاقتصادية، موضحا بأنها ستخفف الضغط عن العملة الصعبة التي يتطلبها المصرف المصري كون التعاملات التجارية فيما بينها البعض، وستعطي الفرصة لتعزيز حجم التبادل التجاري بين الدول الأعضاء وبعضها البعض، ما يسهم في زيادة فرصة طرح المنتج المصري بين مختلف الدول، وزيادة الطلب على منتجاتنا الوطنية.

التعرف على مناطق الاستثمار الخصبة

وأشار نائب رئيس حزب إرادة جيل إلى أن العضوية ستمنح فرصة للدول الأعضاء في التعرف على مناطق الاستثمار الخصبة، والتي تعد أبرزها منطقة قناة السويس الجديدة التي تعد بؤرة ثمينة لكل أنوع الاستثمارات.