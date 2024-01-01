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«الصحة الفلسطينية» تحذر من كارثة في غزة: 1.9 مليون نازح معرضون للمجاعة

كتب:

منتصر سليمان
03:15 م | الإثنين 01 يناير 2024
قطاع غزة

قطاع غزة

أعلنت الصحة الفلسطينية في غزة أن 1.9 مليون نازح معرضون للمجاعة والأوبئة، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، فى نبأ عاجل.

ارتفاع حصيلة الضحايا

وأكدت ارتفاع حصيلة الضحايا منذ بداية العـدوان الإسرائيلي إلى 21 ألفا و978 شهيدا و57 ألفا و697 مصابا، واستشهاد 326 من الكوادر الصحية، وتدمير 104 من سيارات الإسعاف وإخراجها عن الخدمة.

وأشارت الوزارة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 13 مجزرة، راح ضحيتها 156 شهيدا و246 جريحا خلال الساعات 24 الماضية.

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بقلم منتصر سليمان