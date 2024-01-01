تكريم رموز العمل المجتمعي في مجال دعم ذوي الإعاقة ببني سويف

كرم الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم، عددًا من رموز العمل الاجتماعي البارزين في مجال دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك خلال الاحتفالية التي نظمتها إدارة شؤون الإعاقة بالمحافظة، بالتعاون مع مؤسسة نهضة بني سويف، ضمن فعاليات الاحتفال باليوم العالمي لذوي الإعاقة، تحت شعار «نحن قادرون».

تكريم رموز العمل المجتمعي

وضمت قائمة المكرمين عددًا من الشخصيات ومؤسسات العمل المجتمعي الداعمة لملف ذوي الإعاقة من رموز وأسماء حاليين وراحلين، حيث تم تكريم عواطف العقاد رئيس جمعية النور والأمل، وهايدي جمال مسؤول المرأة ذات الإعاقة بفرع المجلس القومي للمرأة سابقًا.

تكريم أسماء راحلين خدموا قضايا ذوي الإعاقة

كما كرم محافظ بني سويف، اسم الراحلة يسرية الغرابلي الرئيس السابق لجمعية الوفاء والأمل، واسم الراحل إيهاب الضباعني عضو لجنة المجلس القومي لشؤون الإعاقة، بالإضافة إلى تكريم مؤسسة نهضة بني سويف، وتسلمها الدكتور أشرف فاروق نائب رئيس مجلس أمناء المؤسسة.

وأعرب المكرمون وأسرهم عن تقديرهم الكبير للمحافظ على هذه اللفتة الطبية، وتكريمهم في مثل هذه المناسبة، خاصة أن التكريم شمل بعض الشخصيات التي رحلت عن عالمنا، وكانت رموزا وقدوة في مجال العمل الأهلي والتطوعي بصفة عامة وفي مجال دعم ملف ذوي الإعاقة على وجه الخصوص.