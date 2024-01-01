«لبيع سجائر مهربة ومجهولة المصدر».. تحرير 8 محاضر لتجار في بني سويف

كشف المهندس وصفي عبد الله، وكيل وزارة التموين في محافظة بني سويف، عن تحرير عدة محاضر تموينية ضد تجار للسجائر والتبغ بقرى ومُدن المحافظة، بسبب عدد من المخالفات بينها حيازة وبيع سجائر مجهولة المصدر ومهربة.

تحرير محاضر ضد تجار سجائر في بني سويف

وقال «عبد الله»، في بيان صحفي، اليوم، إن المديرية شنت عدة حملات تموينية متنوعة على مدار الأسبوع الماضي، أسفرت عن تحرير 8 محاضر للمسئولين عن محال بيع السجائر والدخان، لقيامهم بحيازة وبيع سجائر مستوردة مجهولة المصدر ومهربة بطرق غير مشروعة وغير مطابقة للمواصفات القياسية.

التحفظ على سجائر مهربة في بني سويف

وأشار إلى أن الحملات التموينية التي شنتها مديرية التموين في بني سويف، أسفرت عن ضبط 650 علبة سجائر مستوردة متنوعة مهربة، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وفي سياق اخر تمكنت مديرية التموين من تحرير محضرين ضد متعهدين موزعي أسطوانات البوتاجاز لقيامهم باستبدال أسطوانات البوتاجاز الجمهور المستهلكين بأزيد من السعر الرسمي المقرر لذلك .

تكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق والمحال التجارية

وشدد وكيل وزارة التموين في بني سويف، على تكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق والمحال التجارية للتأكد من عدم التلاعب بأسعار السلع الأساسية والمدعمة ومكافحة الغش التجاري، وضبط المخالفين ولضمان جودة وسلامة المنتجات المعروضة.