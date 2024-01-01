الكشف على 1674 مواطنًا ضمن قافلة مجانية بقرية النواميس في بني سويف

أعلنت مديرية الصحة في محافظة بني سويف، اليوم الاثنين، تنفيذ قافلة طبية بقرية النواميس في مركز الواسطى شمال المحافظة، على مدار يومين، جرى خلالها توقيع الكشف الطبي على 1674 مريضًا، وصرف العلاج لهم بالمجان، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

ندوات تثقيفية صحية للمواطنين في القافلة

ونظمت القافلة الطبية ندوات للتثقيف الصحي استفاد منها 100 مواطن، حول الوقاية من الأمراض المعدية وأورام الصدر وتنظيم الأسرة والنظافة الشخصية ونظافة المنزل والتغذية السليمة للمرأة الحامل والطفل وكبار السن، ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ118 مواطنًا.

فحص المواطنين في 7 تخصصات طبية

وتضمنت القافلة التي جرت على مدار يومين، بقرية النواميس في مركز الواسطى شمال بني سويف ، فحص المرضى في 8 عيادات في 7 تخصصات وهي: «الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الجلدية، الأسنان، تنظيم الأسرة»، مع الالتزام بإجراءات وقائية مشددة، كما تم صرف العلاج بالمجان.

استصدار 10 قرارات علاج على نفقة الدولة

كما شملت القافلة إجراء 51 تحليلاً بمعمل الدم، و42تحليلاً بمعمل الطفيليات، وإجراء 12 أشعة، و 5 اشعة اسنان، واستصدار 10 قرارات علاج على نفقة الدولة، وتحويل 4 حالات للمستشفى لاستكمال العلاج، بجانب إجراء 112 أشعة موجات فوق صوتية.

محافظ بني سويف يتابع سير عمل القوافل الطبية

من جانبه، تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، سير العمل بخطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها مديرية الصحة، مشيرًا إلى أن هذه القوافل تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة الرئاسة حياة كريمة.