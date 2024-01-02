ساعات البرودة قليلة.. «الزراعة» تحذر من تراجع محصول الفاكهة

حذّرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، من أن العديد من أشجار البساتين ستعاني هذا العام نتيجة الدفء الذي يشهده شتاء عام 2023-2024، إذ لم تستوفِ أشجار الفاكهة المتساقطة «الزيتون - العنب – الخوخ – الكمثرى – التين – البرقوق – التفاح» ساعات سكون مناسبة هذا العام، وخاصة في مناطق الوجه البحري والدلتا والظهير الصحراوي وسيناء والساحل الشمالي ووسط وشمال الصعيد.

وقال الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ: «إنه حتى الآن لم يستوف إلا عشر ساعات فقط من 100 ساعة برودة مطلوبة خلال الشتاء، وهي قيم قليلة بالمقارنة بما جرى استيفائه في نفس التوقيت من الأعوام السابقة، التي كانت تصل لأكثر من 200 ساعة برودة، فيما بلغت عام 2023 نحو 150 ساعة برودة».

وشدد «فهيم»، في بيان، على ضرورة عدم الاستعجال تحت أي سبب في المعاملة بكاسرات السكون في المتساقطات، وخاصة العنب، ناصحًا بعدم التبكير في التغطية بالبلاستيك في مزارع العنب المغطاة، رغم أن الكثير من المزارعين بدأوا بالفعل بالتغطية، لأن درجات الحرارة نهارًا ما زالت دافئة، وسيحدث تحفيز لبزوغ البراعم الخضرية مبكرًا.

الزراعة تحذر من المعاملة أو الرش بمثبتات التزهير والعقد بجرعات

كما حذّر من المعاملة أو الرش بمثبتات التزهير والعقد بجرعات أو عدد مرات أعلى من اللازم، حتى لا يحدث زيادة «غير طبيعية» في الحمل وبالتالي يكون فوق طاقة الأشجار، ما يؤدي إلى مشكلة في التحجيم أو التلوين فيما بعد، وعلى تكشف طرحات الموسم التالي أيضا ما يؤدي إلى قلة المخزون من الكربوهيدرات خصوصا وقت التحول الزهري، كما يؤدى إلى زيادة نسبة الأزهار المذكرة مختزلة المبيض وبالتالي قلة المحصول وعدم انتظام الحمل في الموسم التالي.