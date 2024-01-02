ليس له علاج.. فيروس الروتا يهدد الأطفال والكبار في عام 2024

يتسلم عام 2024 حفنة من الأوبئة، التي انتشرت بقوة في العام المنقضي، سواء بعودة فيروس كورونا على شكل متحور جديد، أو مع انتشار «فيروس الروتا»، الذي يستهدف الأطفال بشكل كبير، لكن الكبار ليسوا في منأى عن الإصابة أيضًا، فما هو هذا الفيروس الذي أثار رعب الجميع؟

ما فيروس الروتا وطرق الوقاية والعلاج؟

فيروس الروتا هو مرض شائع يمكن أن يكون خطيرًا، وفقًا لطريقة التعامل معه والوقاية منه، خاصةً عند الأطفال، إذ يمكن أن تساعد النظافة الجيدة والتطعيم في الوقاية من هذا المرض، إلى جانب بعض اللقاحات التي تحميك من الإصابة بالفيروس، خاصة أنه ليس له علاج حتى تلك اللحظة.

فيروس الروتا يشبه في صفاته وأعراضه المتحور الجديد لفيروس كورونا، إذ يصيب الجهاز الهضمي، ويسبب التهاب المعدة والأمعاء، وهو السبب الأكثر شيوعًا للإسهال الحاد لدى الأطفال دون سن الخامسة، ويصيب أيضًا البالغين في بعض الأوقات، لكن بنسبة لا تتخطى الـ10%، حسب مركز السيطرة على الأمراض والأوبئة الأمريكي عبر موقعه الرسمي.

تشمل أعراض فيروس الروتا ما يلي:

الإسهال المائي

الغثيان والقيء

التقلصات وآلام البطن

الحمى

طرق انتقال فيروس الروتا.

وعن طرق انتقال العدوى خاصة بين الأطفال، ينتقل الفيروس عن طريق الاتصال المباشر مع براز شخص مصاب، أو بشكل عام عن طريق لمس أشياء ملوثة بالبراز، وفي بعض الأحيان عن طريق الهواء، سواء بالسعال أو العطس.

طرق الوقاية من فيروس الروتا

يعد التطعيم هو الطريقة الأكثر فعالية للوقاية من فيروس الروتا، إذ يتوفر بالفعل لقاحات في عمر شهرين و 4 أشهر و 6 أشهر، إلى جانب النظافة والالتزام بها، إذ يعد ذلك العنصر الأكثر وقاية من الإصابة بفيروس الروتا، فيجب غسل اليدين جيدًا بالماء والصابون بعد تغيير الحفاضات للأطفال بشكل خاص، أو استخدام المرحاض وراء شخص مصاب بالفيروس، أو لمس شخص مصاب بشكل عام.