«مصر أكتوبر»: انضمام مصر لـ«بريكس» رسميا يفتح قنوات استثمارية جديدة

قالت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، إن انضمام مصر لتجمع دول بريكس رسميا سيعود بمكاسب اقتصادية وسياسية عديدة على الدولة المصرية، ومن أبرز المكاسب زيادة التبادل التجاري مع دول المجموعة.

تعزيز التعاون الاقتصادي

وأضافت «مديح» في بيان لها أن انضمام مصر لمجموعة البريكس يعزز التعاون الاقتصادي بين مصر ودول المجموعة فى مجالات تواكب استراتيجية الدولة المصرية، ويسهم في فتح قنوات استثمارية جديدة، موضحة أن انضمام مصر لتجمع دول بريكس يعزز من تواجدها على الساحة العالمية.

تجمع دول بريكس

وأوضحت أن تجمع دول بريكس يعتبر من أكبر التجمعات الاقتصادية في العالم والتي تضم روسيا والبرازيل والهند والصين وجنوب أفريقيا، مؤكدا أن انضمام مصر لهذا التجمع يعد خطوة مهمة للاقتصاد المصري، إذ يؤثر تأثيرا إيجابيا على الاقتصاد.