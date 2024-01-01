إزالة أبنية دون ترخيص ورفع الإشغالات في حملات مكبرة بأسوان

تواصل الوحدات المحلية في محافظة أسوان حملاتها المكثفة لإزالة التعديات على أراضي الدولة، وذلك بالتنسيق التام مع الجهات المعنية، لرفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات، وتنفيذ أعمال النظافة في الشوارع والميادين الرئيسية والداخلية.

إزالة التعديات على الأراضي الزراعية

ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، بقيادة سيد مدني، إزالة فورية لعدد من المباني بدون ترخيص بمساحة 100 متر مربع في قرية أبو الريش، كما أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان حالتي تعد بمساحة 150 مترا مربعا في مناطق خور أبو سبيرة والأعقاب، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المتعدين، وكذلك إزالة مخالفة تركيب 2 أبواب حديدية تمهيدًا لقيام المتعدي بإقامة محلات غير مشروعة، وكذلك إيقاف حالات بناء بدون ترخيص في مناطق أطلس والمطار بنطاق حي غرب.

الاستجابة لشكاوى المواطنين

وفي سياق متصل، استجابت الوحدة المحلية لشكاوى المواطنين في قرية رقم 5 بلوك 170 بقرية وادي كركر، حيث تم إصلاح كسر في خط المياه بواسطة شركة مياه الشرب والصرف الصحي.