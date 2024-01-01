وزارة الشباب والرياضة تدعم جميع الجهود التي تستهدف تنمية الشباب وإعدادهم للمشاركة الفعالة في المجتمع

اختتمت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني، فعاليات برنامج التعليم المدني، بمحافظتي الأقصر والإسكندرية، تحت شعار « تنمية ، مواطنة ، جمهورية جديدة »، بمشاركة 50 شابًا وشابة من كل محافظة ، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي ، وزير الشباب والرياضة .

وجاءت الفعاليات داخل مركز شباب المريس بالأقصر ، ومركز شباب الانفوشي بالإسكندرية، وذلك في إطار الإستراتيجية الوطنية للنشء والشباب (۲۰۲۲-۲۰۲۷) والتي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة ، بهدف إكساب الشباب المعلومات والاتجاهات والمهارات اللازمة كي يمارسوا حقوقهم ومسئوليتهم كمواطنين فاعلين على كل المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتنمية روح المواطنة وتعزيز الشعور بالهوية المصرية والقومية لدى الشباب.

ومن جانبه، قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة:" إن برنامج التعليم المدني يُعد أحد أهم البرامج التي تنفذها الوزارة، بهدف إعداد جيل واعي ملم بأدواره المجتمعية، وأحد البرامج الرائدة التي تنفذها الوزارة في إطار الإستراتيجية الوطنية المصرية للشباب والنشء 2022-2027".

وأكد "صبحي" أن برنامج التعليم المدني، يُعد تجربة ثرية لترجمة تطلعات الشباب لتكون عملاً مؤسسياً مستداماً، ونهجا رائداً تتصف به الوزارة لإعداد جيلا واعيا ملم بأدواره المجتمعية، وفق خطط متنوعة للقيام بعملية تثقيف وتدريب وتعليم النشء و الشباب على الإلمام الكامل وبناء شخصية الشاب ليكون مواطنا صالحا محب لوطنه، يستطيع أن يحمل لواء وطنه إلى الأجيال القادمة، والتركيز علي تنمية الوعي بين أوساط الشباب في قضايا المجتمع المختلفة.

وأضاف وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تحرص على تنظيم مثل هذه البرامج بشكل مستمر، بهدف تنمية الوعي لدى الشباب، وإعدادهم للمشاركة الفعالة في بناء الوطن، مشيراً إلى أن البرنامج يهدف إلى إعداد جيل واعي قادر على المشاركة الفعالة في بناء الوطن، من خلال تنمية الوعي لدى الشباب في مختلف المجالات، بما في ذلك المواطنة والسياسة والقانون والتنمية المجتمعية.

وأشار الدكتور أشرف صبحي إلى أن البرنامج يتضمن العديد من الفعاليات والأنشطة التدريبية والتعليمية، التي تستهدف تنمية مهارات الشباب القيادية والتواصلية، وتعزيز مشاركتهم في المجتمع.

ووجه وزير الشباب الشكر لجميع القائمين على تنفيذ برنامج التعليم المدني، مؤكداً أن الوزارة تدعم جميع الجهود التي تستهدف تنمية الشباب وإعدادهم للمشاركة الفعالة في المجتمع.

جدير بالذكر أن برنامج " التعليم المدني " يهدف إلى تنمية روح الولاء والانتماء والمواطنة، وتعزيز الشعور بالهوية المصرية والقومية، وترسيخ قيم المشاركة والمواطنة، وتعزيز روح التسامح والتعامل مع الآخر والتنوع والاختلاف واحترام الحريات العامة.