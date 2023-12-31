بمرتبات 5800 جنيه.. الشباب والرياضة تعلن عن وظائف بشركة حلويات

تواصل وزارة الشباب والرياضة، التنسيق مع مؤسسات وشركات القطاع الخاص، وإبرام الاتفاقات، لتوفير فرص عمل لشباب الخريجين من الجنسين بكبرى الشركات والمنشآت بالقطاع الخاص.

دور الوزارة الخدمة في الحد من معدلات البطالة

أعلنت الإدارة المركزية لـتمكين الشباب «الإدارة العامة للمبادرات الشبابية» بوزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر ومبادرة توظيف مصر، عن توافر وظائف وفرص عمل متنوعة بشركة كبرى في مجال الشحن والتوكيلات التجارية.

تفاصيل وشروط التعيين في مصنع «لابوم» للحلويات

«الوطن» تستعرض وظائف وفرص عمل الشباب والرياضة، حيث أعلن مصنع لابوم للحلويات، عن توافر فرص عمل لديه في المهن التالي:

1- سائق «رخصة مهنية أولي وثانية».

مكان العمل:

أكتوبر

متطلبات الوظيفة:

- مؤهل متوسط·

- لا يشترط السن.

يفضل من سكان الجيزة / فيصل / المنيب.

مميزات الوظيفة:

- الراتب 5500 + 300 حافز·

- عدد ساعات العمل 8 + وجبة غداء، عدد يوم إجازة في الأسبوع·

- تأمين طبي واجتماعي.

للتقدم للوظيفة يرجى ملء الاستمارة

التالية:

https://forms.office.com/r/rENA3aQyCg

لاستفسار واتسآب فقط: 01000333419