أمطار في أول أسبوع من 2024 تضرب 10 محافظات.. ونشاط الرياح المثيرة للأتربة

يشهد طقس المحافظات خلال أول أسبوع من عام 2024، فرص سقوط أمطار مع تأثير عدة ظواهر جوية بينها الشبورة المائية الكثيفة على الطرق الرئيسية والفرعية القريبة من المسطحات المائية، والتي تربط بين محافظات القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية والغربية ومدن القناة، وتصل إلى حد الضباب في محافظات شمال الصعيد.

حالة الطقس أول أسبوع عام 2024

وعن حالة الطقس في المحافظات أول أسبوع من عام 2024، تشهد عدة مدن فرص سقوط أمطار يوم الأربعاء 3 يناير في «القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، مطروح، البحيرة، كفر الشيخ، الشرقية، الغربية»، بنسبة تصل إلى 30%.

وعن أماكن سقوط الأمطار يوم الخميس 4 يناير، تكون في محافظات «شمال سيناء، مطروح، الإسكندرية، كفر الشيخ، البحيرة، الغربية، بورسعيد، دمياط»، بنسبة تصل إلى 40% على مدار اليوم، مع نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة في محافظات الصعيد.

فرص سقوط الأمطار في المحافظات

بينما تنعدم فرص سقوط الأمطار بداية من يوم الجمعة 5 يناير حتى الأحد 7 يناير، مع تأثير ظاهرة الشبورة المائية الكثيفة والرياح المثيرة للرمال والأتربة وذلك على محافظات السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومحافظات جنوب وشمال الصعيد.