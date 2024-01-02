6 مستشفيات تقدم علاجا لمرضى الحروق بالمجان في المحافظات.. تعرف عليها

شهد قطاع الصحة بالمحافظات والقاهرة طفرة كبيرة بالتنمية وتوفير البنية التحتية، ما بين مستشفيات ومراكز متخصصة ووحدات طبية، وكان لأقسام الحروق نصيب كبير منها، وأنشئ بالمحافظات عدة مراكز متخصصة وتم تطوير مستشفيات مخصصة للحروق وإسعاف المرضى الذين يحتاجون إلى تدخل عاجل.

خريطة مراكز علاج الحروق بالمحافظات والقاهرة

وتنشر «الوطن» لمتابعيها خريطة مستشفيات الحروق بالمحافظات، ومواعيد العمل بها حيث تعمل جميعها 24 ساعة وفقا لمديريات الصحة بكل محافظة منها كالتالي:

-مستشفى القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية تضم ثلاثة أدوار وتعمل 24 ساعة.

-مستشفى حروق ههيا بمحافظة الشرقية تعمل بطاقة 51 سريرًا ما بين قسم عناية وقسم داخلي والعزل، فضلًا عن وجود غرفة عمليات ووحدة ليزر وتجميل.

-مستشفى جمعية عرابي لعلاج الحروق والحوادث بالقليوبية وتضم 34 سريرًا، وتشمل قسم خاص لجراحة التجميل.

-مستشفى شبين الكوم بمحافظة المنوفية و تقتصر على علاج حروق الدرجة الأولى وذات النسب المتوسطة فقط.

-مستشفى الأقصر الدولي.

-مستشفى المنيرة.

51 مركزا لعلاج الحروق

وكشف الدكتور خالد الخطيب رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة بوزارة الصحة والسكان، في بيان للوزارة إدراج 51 مركزا ووحدة للحروق بـ21 محافظة من محافظات الجمهورية و140 سرير رعاية، في إطار تأمين الحالات الحرجة والعاجلة والتعامل معها سريعا وذلك لإنقاذ حياة المريض بحالات الحروق، فضلا عن وحدات علاج الحروق بالمستشفيات الجامعية.