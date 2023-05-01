5 خطوات لاستخراج قيد عائلي لأول مرة أون لاين.. 7 أوراق مطلوبة

استخراج قيد عائلي لأول مرة 2023 يهم كثيرا من المواطنين، والذين يبحثون عن الخطوات التي يجب اتباعها وكذلك الأوراق المطلوبة، خاصة أن هذا المستند تطلبه كثير من الجهات الحكومية.

خطوات استخراج القيد العائلي لأول مرة

وتنشر «الوطن» الخطوات والأوراق المطلوبة للتمكن من استخراج قيد عائلي للمرة الأولى، كالتالي:

الخطوة الأولى:

البحث على موقع البحث «جوجل» عن الموقع الرسمي الخاص بوزارة الداخلية.

الخطوة الثانية:

الدخول في البداية على الموقع بعد الضغط على الأيقونة الخاصة بكلمة «تسجيل الدخول» الموجودة أعلى الصفحة الرئيسية.

وفي حال عدم امتلاك حساب على الموقع لابد من إنشاء حساب جديد في هذه الحالة من خلال الضغط على نفس الأيقونة وكتابة كل البيانات المطلوبة، ومن بعدها يتم حفظ البريد الإلكتروني وكلمة المرور التي سيتم تسجيل الدخول بهم في كل مرة.

الخطوة الثالثة:

يتم الضغط على أيقونة باسم «الخدمات الإلكترونية»، ثم ستظهر بعدها قائمة بها كل الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية للمواطنين عبر الإنترنت.

الخطوة الرابعة:

يتم اختيار خدمة «قيد عائلي»، والضغط عليه.

الخطوة الخامسة:

كتابة كل البيانات المطلوبة.

المستندات اللازمة لاستخراج قيد عائلي

أما عن المستندات اللازمة لاستخراج القيد العائلي، فقد حددتها وزارة الداخلية في الأوراق التالية:

1- تقديم نسخة من بطاقة الرقم القومي للشخص المتقدم بطلب استخراج القيد العائلي.

2- تقديم نسخة من عقد الزواج، أو وثيقة الطلاق.

3- تقديم نسخة من بطاقة الرقم القومي لكل من الزوج، والزوجة، أو يمكن تقديم نسخة من شهادة ميلاد الزوج والزوجة.

4- يجب تقديم نسخة من شهادة ميلاد جميع أبناء الأسرة.

5- يشترط تقديم نسخة من شهادة وفاة كل فرد متوفي من أفراد الأسرة.

6- بالنسبة للرجال يشترط أن يتقدموا بوثيقة بموجب الموقف التجنيد لهم.

7- يقوم المقدم بإحضار نموذج للتسجيل العائلي، ثم يقوم المتقدم بطلب لاستخراج القيد العائلي بتسجيل كافة البيانات المطلوب إدخالها في النموذج، ويجب إرفاقها مع الأوراق.

وبعد استيفاء هذه الأوراق، يجب سداد الرسوم المطلوبة لاستخراج القيد العائلي كي تتمكن من استخراج القيد.