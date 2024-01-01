محافظ أسوان يؤكد دعم مشروع القوافل التعليمية في قرى «حياة كريمة»

أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، استمرار دعم مشروع القوافل التعليمية والتنويرية في الفترة من 3 إلى 5 يناير الحالي، في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتركيز على الشباب وتنمية مهاراتهم، وبرعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبالتعاون مع وزارات التنمية المحلية والشباب والرياضة والتربية والتعليم، تحت شعار «الجمهورية الجديدة.. الحلم والعمل».

استفادة الطلاب من البرامج التعليمية

وأعرب محافظ أسوان في بيان اليوم، عن شكره لوزارة التنمية المحلية بقيادة اللواء هشام آمنة، ووزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بقيادة الدكتور رضا حجازي، على جهودهم في تنظيم هذه القوافل التي تهدف إلى تحقيق أقصى استفادة من البرامج التعليمية المتنوعة المقدمة بها حيث تعد جزءًا من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وتستهدف الطلاب في القرى المدرجة ضمنها.

مواكبة تطلعات الجهورية الجديدة

من جانبه قال ناصر سليم، مدير مديرية الشباب والرياضة بأسوان، إن مشروع القوافل التعليمية يعتبر أحد أهم مشروعات الدولة المصرية، ومؤكدا أنه يستهدف مواكبة تطلعات الجمهورية الجديدة، والقوافل التعليمية تعمل على رفع المستوى التعليمي للطلاب وزيادة معدلات التحصيل الدراسي لديهم، بهدف تحقيق أفضل النتائج والنجاحات خلال مسيرتهم التعليمية.