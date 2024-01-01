374 معلما في بني سويف استفادوا من الإعانات المختلفة خلال 2023

أعلن مصطفى الديب نقيب المعلمين في محافظة بني سويف، أن عدد المعلمين الذين استفادوا من الإعانات الصحية والمرضية وإعانات الوفاة التي خصصتها النقابة للمعلمين وأسرهم خلال عام 2023 بلغ 374 معلما.

إعانات صحية ومرضية للمعلمين

وقال نقيب معلمي بني سويف، إن عدد المعلمين الذين استفادوا من الإعانات الصحية والمرضية وصل إلى 101 معلم على مستوى المحافظة، مشيرا إلى أن هذه الإعانات شملت عمليات جراحية، وعلاج للمعلمين وأسرهم، لافتًا إلى أن مبلغ الإعانة الصحية الحد الأقصى له 20 ألف جنيه.

شروط صرف الإعانة الصحية

وأشار نقيب المعلمين إلى أن صرف الإعانة الصحية وتحديد المبلغ لها بناء على احتياج الحالة، لافتًا إلى أن إعانة الأمراض المزمنة فيعود تقدير صرف مبلغها إلى اللجنة الصحية بالنقابة، وفقا للمستندات المقدمة لها، مؤكدا أن الإعانة المرضية لأي معلم على مستوى الجمهورية لا تزيد على مبلغ 500 جنيه.

صرف إعانة وفاة لأسر المعلمين

وأشار نقيب المعلمين إلى أنه تم صرف أيضًا خلال العام الماضي إعانات وفاة لأسر المعلمين المتوفين، ووصل عدد الأسر المستفيدة إلى 273 معلما بالمحافظة.

خدمة المعلم وأسرته

وأوضح نقيب المعلمين أن النقابة دائما ما تبذل قصارى جهدها من أجل خدمة المعلم، وذلك في إطار حرص نقابة المعلمين على تقديم كل الخدمات للمعلم وأسرته والعمل على مساعدته ومراعاة البعد الاجتماعي له.