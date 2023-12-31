نقابة المعلمين في بني سويف تدعم أعضاءها بـ2 مليون جنيه قروضًا حسنة

أعلن مصطفى الديب، نقيب المعلمين في محافظة بني سويف، صرف مبلغ وقدره 2 مليون و108 آلاف جنيه، عبارة عن قروض حسنة، للمعلمين على مستوى المحافظة، خلال عام 2023.

صرف قرض حسن لـ369 معلمًا في بني سويف

وأكّد نقيب المعلمين، في بيان، صرف القرض حسن لـ369 معلمًا على مستوى محافظة بنى سويف، ما بين قرض قيمته 5 آلاف جنيها، وآخر قيمته عشرة آلاف جنيها.

شروط القرض الحسن للمعلمين

وأشار نقيب المعلمين في بني سويف، إلى أن القرض الحسن خُصص لحالات الزواج الحديث، ولم يمر عليه أكثر من عام، وقيمته عشرة آلاف جنيه، وقرض تعليمي للمعلم الذي لديه أولاد في المراحل التعليمية المختلفة، وقيمته خمسة آلاف جنيه، وآخر لبعض الحالات الطارئة والظروف القهرية، وذلك مراعاة للبعد الاجتماعي للمعلمين.

خدمة المعلمين وأسرهم

وأكّد نقيب المعلمين أنه دائمًا النقابة تبذل قصاري جهدها من أجل خدمة المعلم، ويأتي ذلك في إطار حرص نقابة المعلمين، على تقديم كافة الخدمات للمعلم وأسرته والعمل على مساعدته ومراعاة البعد الاجتماعي للمعلم.

وحصل أكثر من 369 معلمًا في محافظة بني سويف على قروض حسنة مقدمة من نقابة المعلمين، تُخصم من الراتب شهريًا دون تحصيل أي فوائد على المعلم، كخدمة من نقابة المعلمين، لحديثي الزواج أو لمن لديه ظروف قهرية أو من لديه أبناء في المراحل التعليمية المختلفة، إذ تتراوح قيمة القرض الحسن ما بين 5 آلاف إلى 10 آلاف جنيه، تُحصل دون فائدة على فترات متباعدة.