انطلاق مؤتمر نقابة المعلمين ببني سويف لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

انطلق، منذ قليل، فعاليات مؤتمر نقابة المعلمين في محافظة بني سويف برئاسة مصطفى الديب، نقيب معلمي المحافظة، لتأييد ودعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، وسط حضور حاشد من المعلمين والمعلمات.

تأييد معلمي بني سويف للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

وأعلن الحاضرون بالمؤتمر تأييدهم ودعمهم الكامل للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، رافعين شعار استكمال بناء الجمهورية الجديدة، واستمرار عجلة التنمية والحفاظ على مكتسبات الدولة واستقرارها.

نقيب المعلمين أول الحاضرين في مؤتمر تأييد السيسي

جاء ذلك بمشاركة خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، ومحمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم، ونعيم حماد رئيس مجلس الأمناء، والشيخ سعيد سعد مدير الدعوة بمديرية الأوقاف، القمص بيمن لوفا ممثل الكنيسة، والقمص باسيليوس الأنبا بولا وكيل دير الأنبا بولا في مركز ناصر، وجميع قيادات المعلمين، والصحفيين والإعلاميين.

دقيقة حداد على أرواح شهداء فلسطين

بدأ المؤتمر بقراءة القرآن الكريم، والسلام الوطني، ثم الوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء فلسطين.