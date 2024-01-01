حزبيون: انضمام مصر للبريكس مكسب كبير للاقتصاد القومي

أشاد عدد من رؤساء الأحزاب والقوى الوطنية بانضمام مصر لمجموعة دول البريكس الاقتصادية التي تضم حاليا 11 دولة كبرى وعلى رأسها الصين وروسيا والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا، وتستحوذ على 25% من صادرات العالم، معتبرا أنها خطوة كبرى لدعم الاقتصاد القومي للبلاد وستحقق العديد من المكاسب الاقتصادية.

انضمام مصر لمجموعة دول البريكس الاقتصادية

وقال النائب تيسير مطر أمين عام تحالف الأحزاب المصرية ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، في تصريحات لـ«الوطن»، إن انضمام مصر لمجموعة دول البريكس يخلق فرصة كبيرة للترويج للمنتجات المصرية للدول الأعضاء، ما ينعكس عليها بزيادة القدرة الشرائية والطلبية وذلك باعتبار أنها خطوة تعزيزية لخطوط التجارة بين الدول الأعضاء.

انضمام مصر لمجموعة دول البريكس يوفر العملة الصعبة

وفي سياق متصل، قال اللواء محسن الفحام نائب رئيس حزب إرادة جيل خلال تصريحات لـ«الوطن» إن انضمام مصر لمجموعة دول البريكس سيوفر العملة الصعبة التي يتطلبها المصرف المصري كون التعاملات فيه تعتمد على العملة المحلية إضافة إلى فرصة لجذب السياحة من قبل مواطني الدول الأعضاء بعد أن أصبح التعامل بعملتهم المحلية مما يسهل عملية التكلفة.

ومن جانبها، قالت جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر في بيان لها، إن انضمام مصر لتجمع دول البريكس رسميا سيعود بمكاسب اقتصادية وسياسية عديدة على الدولة المصرية، مشيرا إلى زيادة التبادل التجاري مع دول الأعضاء، وتعزيز فرصة تواجد المنتجات المصرية على الساحة التجارية.