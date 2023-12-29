«تحالف الأحزاب» عن مبادرة مصر لوقف النار في غزة: تؤكد حرص الدولة على إنهاء الحرب

أكّد النائب تيسير مطر أمين عام تحالف الأحزاب المصريّة المكون من 42 حزبًا سياسيًا، أن المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، تعكس دور مصر في حرصها على ضرورة إنهاء الحرب في القطاع، والعودة لطاولة المفوضات ووجود حل عادل للقضية الفلسطينية.

حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية

وقال تيسير مطر خلال تصريحاته لـ «الوطن» إنّ موقف الدولة المصرية منذ عام 1948 ثابتًا تجاه القضية الفلسطينية والقدس الشرقية، والمتمثل في حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية على حدود 67 بموجب اتفاقية أوسلو، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية قدمت كل الدعم للأشفاء الفلسطينيين في قطاع غزة.

القضية الفلسطينية

وتابع أمين تحالف الأحزاب المصرية مؤكدا على الحل العادل والأمثل للفضية الفلسطينية هو حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، ينعم فيها الشعب الفلسطيني بكافة حقوقه.

واختتم أمين عام تحالف الأحزاب المصرية حديثه، بالتأكيد على أن الكيان الصهيوني ارتكب مجازر بشرية بحق الأشقاء الفلسطينيين خلال الفترة الماضية، مطالبًا بضرورة محاكمة قادة الكيان أمام المحاكم الدولية.