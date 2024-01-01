قيادي بمستقبل وطن: الانضمام لـ«بريكس» يعزز خطة الدولة لتحقيق تنمية اقتصادية حقيقية

أكد سند السمالوسي، القيادي بحزب مستقبل وطن، أهمية انضمام مصر لتجمع بريكس، إذ يعتبر من أكبر التجمعات الاقتصادية العالمية ويضم دول روسيا والبرازيل والهند والصين وجنوب أفريقيا، موضحا أن مكاسب كثيرة ستعود على الاقتصاد المصري ومنها تقليل الاعتماد على العملة الصعبة.

وأضاف «السمالوسي» في بيان له، أن الانضمام لتجمع البريكس يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر ودول التجمع، ومن ثم فتح أسواق جديدة بمنتجات متنوعة وبأسعار تناسب السوق المحلية خاصة مع وجود عملة مشتركة موحدة بين دول التجمع.

وأشار إلى أن الانضمام لهذا التجمع الاقتصادي، يعزز من خطة الدولة لتحقيق تنمية اقتصادية حقيقية، بما يعود بالنفع على الاقتصاد والمواطنين، والخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة التي نتجت عن الأوضاع والأحداث العالمية المتلاحقة.

ونوه القيادي بحزب مستقبل وطن، بالجهود التي تقوم بها القيادة السياسية من أجل تقديم تسهيلات حقيقية للمستثمرين، وتوفير مناخ استثماري جيد، سواء من خلال التشريعات أو القرارات التنفيذية للحكومة، موضحا أن الانضمام للتجمع فرصة للترويج لهذه الفرص والتسهيلات المقدمة للمستثمرين.