وكيل «صحة القليوبية»: رفع حالة الاستعداد القصوى خلال عيد الميلاد

ترأس الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة والسكان بالقليوبية، الاجتماع الدوري لمديري الإدارات الصحية، مؤكدًا ضرورة زيادة إنجاز نشاط مبادرة 100يوم صحة، وخول السنة المالية الجديدة، بنسبة أعطال للأجهزة الطبية بنسبة لا تتجاوز الـ5%، مع عقد غرفة أزمات بكل أدارة صحية تزامنًا مع أعياد الميلاد المجيدة، ورفع حالة الاستعداد القصوى

مبادرة تطوير وحدات الرعاية

استعرض الاجتماع إنجازات المرحلة الأولي في مبادرة تطوير وحدات الرعاية الأولية، ومناقشة ما جرى إنجازه من مستهدف مبادرة 100 يوم صحة، خلال شهر ديسمبر الجاري.

وشدد كيل الوزارة على ضرورة زيادة الإنجاز، مشيرًا إلى أنه لن يتم صرف أي حوافز لمديري الإدارات في حالة عدم تحقيق المستهدف المطلوب.

وكلّف وكيل وزارة الصحة، مسؤول الورش والصيانة بإصلاح كافة أعطال الأجهزة الطبية وغير الطبية في أقرب وقت، ومسؤول الأشعة بالمديرية بعمل حصر بجميع أجهزة الأشعة المعطلة بالمحافظة، وتكليف مديري الإدارات بعمل حصر لجميع الأجهزة الاستراتيجية بتقرير فني من مهندسين مختصين، وتحديد الأجهزة التي تحتاج إلي تكهين، إلى جانب تكليف مسؤول الصيانة بعمل «google form» للتسجيل الفوري عليه، لأي أعطال من قبل الإدارات الصحية.

خطة أعمال رفع الكفاءة

وشدد وكيل الوزارة على تقييم أداء الإدارات الصحية في اتباع معايير مكافحة العدوي وتكليف مديري الإدارات بتحديد الموقف المالي لكل إدارة، ومحاولة تحسين مواد الصندوق لتغطية احتياجات كل إدارة، وتكليف مدير عام الطب الوقائي بعمل بيان مجمع بالرواكد، سواء كانت سليمة أو تحتاج إلي تكهين وعرضه، وتكليف مديرين الإدارات بعمل بيان بما جرى إنجازه في الوحدات المدرجة ضمن خطة أعمال رفع الكفاءة، وعر ض المعوقات التي تواجههم في عملية تطوير الوحدات المدرجة بمبادرة تطوير وحدات الرعاية الأولية.