أبرز 5 مشروعات في محافظة القليوبية خلال 2023.. منها كوبري أحمد عرابي

شهد العام الجاري تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية في مختلف القطاعات التي تخدم المواطنين في محافظة القليوبية، وتستعرض «الوطن» أفضل 5 مشروعات منها، أبرزها تطوير المستشفيات والطرق والمجازر، فضلا عن مشروعات «حياة كريمة» في القرى.

الطريق الحر الجديد «بنها- المنصورة- دمياط»

وأوضح اللواء عبد الحميد الهجان محافظ الإقليم، أن من ضمن أفضل 5 مشروعات شهدتها محافظة القليوبية في 2023 هو تشغيل طريق «بنها- المنصورة» الحر الجديد في المسافة من بنها حتى ميت غمر، مرورا بمدينة كفرشكر في مرحلته الأولى، مشيرا إلى أن المرحلة التي دخلت الخدمة تأتي ضمن مشروع الطريق الحر الجديد حتى دمياط لربط طريق «القاهرة- الإسكندرية» الزراعي بالطريق الدولي الساحلي بطول 140 كم، لخدمة حركة نقل الركاب والبضائع، عبر 6 محافظات بالوجه البحري والدلتا، حيث جرى تطوير وتوسعة المسافة من بنها إلى المنصورة، وإنشاء الطريق الحر شرق الرياح التوفيقي.

تنفيذ مشروعات «حياة كريمة» في شبين القناطر

وأضاف محافظ الإقليم، أن قائمة أفضل 5 مشروعات شهدتها محافظة القليوبية في 2023 تتضمن ارتفاع نسب التنفيذ في مشروع حياة كريمة، والتي يُجرى تنفيذها في مركز شبين القناطر، حيث جرى تنفيذ 770 مشروعا بتكلفة 7 مليارات جنيه، أبرزها محطات معالجة الصرف الصحي والغاز الطبيعي والمجمعات الخدمية.

وأوضح، أنه تم تشغيل 9 مجمعات كبرى بالمركز، من أجل تقديم الخدمات وتلبية المطالب والاحتياجات الجماهيرية للأهالي والمواطنين داخل قرى مدينة شبين القناطر.

مبنى هيئة البريد بالقليوبية في مدينة بنها

ومن بين أفضل 5 مشروعات شهدتها محافظة القليوبية في 2023 دخول مشروع مكتب بريد بنها البلد ومنطقة بريد القليوبية الخدمة، والذي يتم من خلاله تقديم الخدمات الحكومية والبريدية والمالية المتكاملة، مثل صرف المعاشات، وخدمات الشهر العقاري، وسداد المخالفات المرورية، والحسابات الجارية، والحوالات المحلية والدولية، وخدمات المراسلات والطرود، والبريد السريع، وسداد فواتير الكهرباء والمياه والغاز، وخدمات التوفير البريدية، وخدمة سداد فواتير التليفون الأرضي. وذكر المحافظ، أن المكتب مزود بأحدث أنظمة المراقبة وإنذار الحريق والسرقة، إضافة إلى ماكينتي صراف آلي «ATM».

وأشار المحافظ إلى تشغيل مبنى منطقة بريد القليوبية، ويضم مركز التدريب الرئيسى لقطاع مناطق بريد وسط الدلتا، والخزينة الاستراتيجية التى تقوم بتغذية مكاتب البريد بالنقدية اللازمة لمواجهة احتياجات العملاء و الوحدات الإدارية التى يحتاجها العميل فى مكان واحد.

كوبري أحمد عرابي في شبرا الخيمة

ومن ضمن أفضل 5 مشروعات شهدتها محافظة القليوبية في 2023 دخول كوبري أحمد عرابي بشبرا الخيمة الخدمة بتكلفة 40 مليون جنيه، مشيرا إلى أن دخول الكوبري للخدمة بعد تطويره ساهم في تخفيف التكدس المروري بالمدينة، باعتباره محور مروري مهم ينقل الحركة المرورية من شبرا الخيمة إلى الطريق الزراعي.

وحدة قسطرة القلب والشرايين التاجية بـ«بنها الجامعي»

ومن جانبه، أوضح الدكتور عمرو الدخاخني المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية لـ«الوطن»، أن قائمة أفضل 5 مشروعات شهدتها محافظة القليوبية في 2023 دخول وحدة قسطرة القلب والشرايين التاجية الخدمة بسعة 13 سريرًا، مشيرا إلى أن تطوير الوحدة شمل غرفتي عمليات، و5 أسرّة للإفاقة، و13 سريرًا، وجرى تزويدها بأحدث الأجهزة والتقنيات الحديثة فى التشخيص.