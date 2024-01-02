سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 2-1-2024 في البنوك
كتب:
محمد متولي
07:35 ص | الثلاثاء 02 يناير 2024
الريال السعودي
شهد سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري حالة من الاستقرار مع بدايات العام الجديد 2024، حسبما أعلن الموقع الرسمي للبنوك المصرية.
وبلغ متوسط سعر الريال السعودي، اليوم الثلاثاء 2-1-2024، بالبنك المركزي المصري ما قيمته 8.22 جنيه للشراء و8.25 للبيع.
وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن» سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 2-1-2024 في البنوك المصرية والذي جاء كما يلي:
سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري
- سجل سعر الريال السعودي، اليوم الثلاثاء، في البنك الأهلي المصري 8.19 جنيه للشراء و8.22 للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك مصر
- بلغ سعر الريال السعودي في بداية التعاملات الصباحية داخل بنك مصر 8.22 جنيه بيعا و8.19 للشراء.
سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري
- وصل سعر الريال السعودي في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، داخل البنك المركزي المصري 8.22 جنيه للشراء و8.25 للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك المشرق
- سجل سعر الريال السعودي في بداية التعاملات الصباحية داخل بنك المشرق 8.25 جنيه بيع و8.13 شراءً.