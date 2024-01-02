شهد سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري حالة من الاستقرار مع بدايات العام الجديد 2024، حسبما أعلن الموقع الرسمي للبنوك المصرية.

وبلغ متوسط سعر الريال السعودي، اليوم الثلاثاء 2-1-2024، بالبنك المركزي المصري ما قيمته 8.22 جنيه للشراء و8.25 للبيع.

وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن» سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 2-1-2024 في البنوك المصرية والذي جاء كما يلي:

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

- سجل سعر الريال السعودي، اليوم الثلاثاء، في البنك الأهلي المصري 8.19 جنيه للشراء و8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

- بلغ سعر الريال السعودي في بداية التعاملات الصباحية داخل بنك مصر 8.22 جنيه بيعا و8.19 للشراء.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

- وصل سعر الريال السعودي في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، داخل البنك المركزي المصري 8.22 جنيه للشراء و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك المشرق

- سجل سعر الريال السعودي في بداية التعاملات الصباحية داخل بنك المشرق 8.25 جنيه بيع و8.13 شراءً.