أعلن الموقع الرسمي للبنوك المصرية، استقرار سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 1-1-2024 وذلك مع بداية العام الجديد 2024، إذ بلغ متوسط سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي المصري 8.22 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 1-1-2024 في البنوك المصرية والذي جاء كما يلي:

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

- يسجل سعر الريال السعودي، اليوم الاثنين، في البنك الأهلي المصري 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

- يبلغ سعر الريال السعودي في بداية التعاملات الصباحية داخل بنك مصر 8.22 جنيه بيعاً و8.19 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

- كما وصل سعر الريال السعودي في بداية تعاملات اليوم الاثنين، داخل البنك المركزي المصري 8.22 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك المشرق

- فيما يسجل سعر الريال السعودي في بداية التعاملات الصباحية داخل بنك المشرق 8.25 جنيه بيعا و8.13 جنيه شراءً.