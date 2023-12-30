استقرار سعر الريال السعودي في ختام تعاملات اليوم السبت

يواصل سعر الريال السعودي في ختام تعاملات اليوم السبت، بالبنوك، ثباته المستمر منذ بداية شهر ديسمبر الجاري، وفقا لما أُعلن عبر المواقع الرسمية للبنوك.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية سعر الريال السعودي في ختام تعاملات اليوم السبت.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

- بلغ سعر الريال السعودي في ختام تعاملات اليوم السبت في البنك المركزي المصري 8.22 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الاهلي المصري

- سجل سعر الريال السعودي اليوم السبت في البنك الأهلي المصري 8.19 جنيه شراءً و8.22 جنيه بيعاً.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

- وصل سعر الريال السعودي في ختام التعاملات المسائية في بنك مصر إلى 8.22 جنيه للبيع و8.19 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك القاهرة

- سعر الريال السعودي اليوم السبت في بنك القاهرة سجل 8.19 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.