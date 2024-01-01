إنشاء أول مجمع «شلاتر» لإيواء الحيوانات الضالة في أسوان بـ11 مليون جنيه

وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بالبدء في تنفيذ مجمع الشلاتر لإيواء الكلاب الضالة والخيول والأحصنة الشاردة في المحافظة، وهو مشروع فريد من نوعه يهدف إلى حماية المواطنين وتقديم خدمات الرعاية البيطرية للحيوانات.

وترأس محافظ أسوان اجتماعًا تنسيقيا لمناقشة مشروع مجمع الشلاتر بحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، والمهندس محمد نور وكيل مديرية الإسكان، بالإضافة إلى مسؤولي الشركة المنفذة بعد التنافس بين عدة شركات لتنفيذ المشروع، وفي النهاية تم اختيار شركة تناسبت مع المقاييس المحددة من قبل مديرية الإسكان.

عطية: تنفيذ المشروع خلال 5 أشهر

وأكد اللواء أشرف عطية ضرورة تنفيذ المشروع في غضون 5 أشهر فقط، مؤكدا أنه سيكون نموذجًا يحتذى به من الناحية الجمالية والحضارية في التصميم والتنفيذ.

ويهدف المشروع إلى تقديم الرعاية البيطرية والحد من ظاهرة الكلاب الضالة ومنع الانتشار العشوائي للأحصنة لتقديم الخدمات الطبية لها وكذلك الحفاظ على سلامة المواطنين، وسيتم إنشاء المجمع في منطقة الشلال على مساحة تبلغ 2100 متر مربع، وسيكلف حوالي 11.3 مليون جنيه، ويتضمن أيضًا إسطبلًا لإيواء الخيول والأحصنة الشاردة التابعة لعربات الحنطور المخالفة.