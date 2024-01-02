أعلنت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، تراجع في أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 2-1-2024 في مصر، إذ سجل متوسط سعر طن الأسمنت الرمادي 2196 جنيها مقارنةً بـ2274، بتراجع 78 جنيهًا، وسجل أدنى سعر 1700 جنيه للطن في سوهاج.

أسعار الأسمنت اليوم في مصر

وترصد السطور التالية، أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 2-1-2024 في الأسواق المصرية، وفق بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، والتي جاءت كما يلي:

سعر طن الأسمنت في مصر اليوم

- سعر أسمنت حلوان 2020 جنيها للطن.

- سعر طن الأسمنت المسلح 2090 جنيها للطن.

- سعر أسمنت الفهد 1970 جنيها للطن.

- سعر أسمنت السهم 1970 جنيها للطن.

- سعر أسمنت المعلم 1980 جنيها للطن.

- سعر أسمنت المخصوص 2050 جنيها للطن.

- سعر أسمنت السويس 2070 جنيها للطن.

- سعر الأسمنت السويدي 2320 جنيها للطن.

- سعر أسمنت النصر 2020 جنيها للطن.

- سعر أسمنت جنوب الوادي 1970 جنيها للطن.

- سعر أسمنت وادي النيل 1980 جنيها للطن.