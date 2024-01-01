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أسعار الأسمنت في مصر اليوم الاثنين 1-1-2024

كتب:

وليد عبد السلام
08:02 ص | الإثنين 01 يناير 2024
أسمنت رمادي

أسمنت رمادي

أعلنت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، أسعار الأسمنت اليوم الاثنين 1-1-2024 في مصر، حيث سجل متوسط سعر طن الأسمنت الرمادي 2274 جنيها، وسجل أدنى سعر 1700 جنيه للطن في سوهاج.

أسعار الأسمنت اليوم في مصر 

وترصد السطور التالية، أسعار الأسمنت اليوم الاثنين 1-1-2024 في الأسواق المصرية، وفق بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، والتي جاءت كما يلي:

سعر طن الأسمنت في مصر اليوم

- سعر أسمنت حلوان 2020 جنيها للطن.

- سعر طن الأسمنت المسلح 2090 جنيها للطن.

- سعر أسمنت الفهد 1970 جنيها للطن.

- سعر أسمنت السهم 1970 جنيها للطن.

- سعر أسمنت المعلم 1980 جنيها للطن.

- سعر أسمنت المخصوص 2050 جنيها للطن.

- سعر أسمنت السويس 2070 جنيها للطن.

- سعر الأسمنت السويدي 2320 جنيها للطن.

- سعر أسمنت النصر 2020 جنيها للطن.

- سعر أسمنت جنوب الوادي 1970 جنيها للطن.

- سعر أسمنت وادي النيل 1980 جنيها للطن.

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بقلم وليد عبد السلام