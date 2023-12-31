أسعار الأسمنت اليوم الأحد 31-12-2023.. اعرف الطن بكام في نهاية 2023

شهدت أسعار الأسمنت انخفاضا بشكل واضح خلال تعاملات الفترة الماضية، وأعقب هذا الانخفاض استقرارا في السعر المحلي على التراجع، حسبما أعلنت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

وسجل سعر الأسمنت اليوم الأحد 31 ديسمبر 2023 آخر أيام العام، 2100 جنيه للطن للأسمنت المسلح، وسجل أدنى سعر للأسمنت على مستوى محافظات الجمهورية 1700 جنيه للطن في محافظة سوهاج، وأعلى سعر في الشرقية.

أسعار الأسمنت في السوق

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أسعار الأسمنت اليوم الأحد في الأسواق المصرية، وفقًا لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

سعر طن الأسمنت في مصر للمستهلك

الأسمنت الرمادي بـ2213 جنيها للطن.

سعر الأسمنت السويدي 2300 جنيه للطن.

سعر أسمنت النصر 2030 جنيها للطن.

سعر أسمنت جنوب الوادي 1980 جنيها للطن.

سعر أسمنت وادي النيل 1980 جنيها للطن.

سعر أسمنت العسكري بني سويف انخفض بشكل واضح ليسجل 1980 بدلا من 2000 جنيهات للطن.

سعر طن الأسمنت حلوان انخفض ليسجل 2023 جنيها بدلا من 2050 جنيها للطن.

أسمنت المسلح 2100 جنيه للطن.

سعر أسمنت الفهد 1980 جنيها للطن.

سجل سعر أسمنت السهم 1980 جنيها للطن.

سعر أسمنت المعلم 1980 جنيها للطن.