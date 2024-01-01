غلق 69 منشأة مخالفة وتحصيل مليون و11 ألف غرامة فورية في حملات بالإسكندرية

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بضرورة استمرار حملات التفتيش على المنشآت العامة والتصدي لأي مخالفات وغلق وتشميع المقاهي والمطاعم المخالفة، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وإزالة الإشغالات وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين، وهو ما نتج عنه غلق 69 منشأة وتحصيل مليون و11 ألف جنيه غرامة فورية.

وبحسب بيان محافظة الإسكندرية، اليوم، فإن أحياء الإسكندرية نفذت بالتنسيق مع جميع الأجهزة التنفيذية حملات مُكبرة للتفتيش على المنشآت العامة والأسواق للتأكد من جودة المنتجات وإزالة الإشغالات والتعديات على مستوى الأحياء.

حملات مكثفة لضبط أسواق الإسكندرية

وأسفرت الحملات عن غلق عدد 69 منشأة، والتحفظ على عدد 5352 حالة إشغال متنوع بالإضافة إلى تحرير 3154 محضرًا متنوعًا ما بين بيئة وصحة وطب بيطري وقوى عاملة وتموين وتفتيش صيدلي وإشغال طريق ورخص محالّ وفرض غرامات فورية تقدر بمليون و11 ألف جنيه وذلك خلال أسبوع.

التفتيش على المنشآت العامة والأسواق بالإسكندرية

من جهته شدد محافظ الإسكندرية على رؤساء الأحياء باستمرار تكثيف الحملات المُكبرة للتفتيش على المنشآت العامة والأسواق وإزالة الإشغالات بالأحياء.