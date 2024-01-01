سقوط أمطار غزيرة على 8 محافظات غدا.. «شوف مدينتك فيهم»

تشهد المحافظات غدا فرص سقوط أمطار غزيرة بنسبة تصل إلى 60% على مدار اليوم، وتمتد خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحري بنسبة تصل إلى 40% على فترات متفاوتة، مع نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على محافظات السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء.

أماكن سقوط الأمطار في المحافظات غدا

وعن أماكن سقوط الأمطار غدا في المحافظات تشمل «الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية، دمياط، بورسعيد، شمال سيناء، مطروح»، وتكون بنسبة 60%، ومحافظات «الغربية، الشرقية، المنوفية» بنسبة 40%.

وتنشط الرياح في محافظات «البحيرة، الإسكندرية، كفر الشيخ، مطروح، جنوب سيناء»، وعن حالة الأمواج في البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة، ويتراوح ارتفاعها من متر إلى متر ونصف، وفي البحر الأحمر تكون معتدلة يصل ارتفاعها إلى مترين ونصف.

درجات الحرارة في المحافظات غدا

وعن درجات الحرارة في المحافظات غدا تأتي كالتالي:

القاهرة والوجه البحري العظمى 21 درجة والصغرى 13 درجة

السواحل الشمالية الغربية العظمى 21 درجة والصغرى 12 درجة

السواحل الشمالية الشرقية العظمى 22 درجة والصغرى 12 درجة

جنوب سيناء والبحر الأحمر العظمى 24 درجة والصغرى 16 درجة

شمال الصعيد العظمى 21 درجة والصغرى 9 درجات

جنوب الصعيد العظمى 24 درجة والصغرى 16 درجة