بعد إطلاق اسم والده على أحد المحاور الجديدة.. محمد محمود عبد العزيز يشكر الرئيس السيسي

حرص الفنان محمد محمود عبد العزيز على توجيه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي بعد إطلاق اسم والده الفنان الراحل محمود عبد العزيز على أحد المحاور الجديدة.

وشارك الفنان محمد محمود عبد العزيز جمهوره بصورة خاصة للافتة التي كتب عليها اسم والده الفنان محمود عبد العزيز، وعلق عليها: «شكر خاص للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية وقائدنا العظيم وشكرا لمصرنا الحبيبة».

وتابع محمد: «شكرا لكل القائمين على هذه اللفتة وهذا التقدير الذي أسعدنا كثيرا والذي يدل على تقدير دولتنا العظيمة لأبنائها ولكل قاماتها وفنانينها ولكل من عمل وضحى من أجلها، أسألكم الفاتحة والدعاء لأبويا ولكل من رحلوا عنا».