محمد محمود عبد العزيز خلال تكريم اسم والده بمهرجان الدراما: أبويا موجود بيكم

كرّم حفل افتتاح مهرجان توزيع جوائز مهرجان القاهرة للدراما في دورته الثانية المقامة بمدينة العلمين الجديدة، النجم الراحل محمود عبد العزيز، وتسلم الجائزة أبناه محمد وكريم.

محمد محمود عبد العزيز: «قدرت أعمل حاجة لأبويا»

وقال محمد محمود عبد العزيز: «عارف إن أبويا لسه موجود بيكم، وكنت خايف يوم لما أنتج لأبويا أسحب من رصيده، بس الحمد الله بعد الفيديو اللي اتعرض أضفت له، لأن اتعرض جبل الحلال وباب الخلق، ومصر حلوة حبوها، دي وصية أبويا ليا».

أما كريم محمود عبد العريز فقال: «60 سنة دراما، معظم السنين دي أبويا في رصيد كبير منها، ويا رب دايما محفوظين ونرفع اسمه على طول».