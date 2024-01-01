كيفية حجز موعد في عيادات التأمين الصحي بسوهاج.. الرابط والخطوات

أعلنت إدارة التأمين الصحي بسوهاج، تقديم خدمة حجز عيادات التأمين الصحي إلكترونيا مجانا للمنتفعين، وتفعيل الفترة المسائية بالعيادات من الساعة 4 حتى الساعة 8 مساء، فضلا عن تحديد طريقة وخطوات الحجز الإلكتروني عبر موقع هيئة التأمين الصحي، وأماكن العيادات والمستشفيات لمنتفعي التأمين بمحافظة سوهاج ومراكزها.

رابط حجز عيادات التأمين الصحي بسوهاج

ويمكن حجز عيادات التأمين الصحي بسوهاج إلكترونيا عبر موقع هيئة التأمين الصحي من هنا، عبر عدة خطوات كالتالي:

- الدخول على المنظومة الإلكترونية لحجز عيادات التأمين الصحي مجانا.

- كتابة الرقم القومي للمنتفع.

- الضغط على تحري أحقية الانتفاع، وانتظار ظهور بيانات الفحص الطبي.

-اختيار التخصص واسم الطبيب حيث تضم كل عيادة عدة أطباء.

- اختيار التوقيت المناسب للفحص.

أماكن عيادات التأمين الصحي المجاني بسوهاج

وتشمل أماكن عيادات التأمين الصحي بمحافظة سوهاج ما يلي:

- مجمع العاشر من رمضان الطبي للتأمين الصحي بمركز ومدينة سوهاج بشارع الشبان المسلمين، أمام مدرسة الراهبات بمدينة سوهاج.

- مستشفى الهلال للتأمين الصحي بمدينة سوهاج بجوار مستشفى الحميات بسوهاج.

- مجمع عيادات طهطا الشاملة للتأمين الصحي في شارع لطيف باشا أمام ترعة الحرافشة بمركز ومدينة طهطا.