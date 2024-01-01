إنشاء وحدة لرعاية الأم والجنين بمستشفى سوهاج الجامعي.. تكلفتها 3 ملايين جنيه

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، إنشاء وحدة لرعاية «الأم والجنين» بالمستشفى الجامعي القديم؛ بهدف الاهتمام بصحة الأم والجنين في حالات الحمل عالية الخطورة، وذلك بتكلفة تقديرية بلغت 3 ملايين جنيه.

وأضاف «النعماني»، في بيان، اليوم الاثنين، أن الوحدة معنية بتقديم الرعاية والعناية التامة بالأم والجنين من خلال المتابعة المستمرة بواسطة الفرق الطبية عالية التخصص الملحقة بالوحدة ذاتها.

تجهيزات وحدة رعاية الأم والجنين

ومن جانبه، أشاد الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري، بدعم الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، وموافقته علي شراء جهاز ثلاثي الأبعاد للوحدة بتكلفة 1.9 مليون جنيه، إذ يقوم بعملية تصوير الجنين في شكل ثلاثي الأبعاد مما يساعد الطبيب على اكتشاف أصغر عيوب خلفية في الجنين أو في الجهاز التناسلي للمرأة، الذي يعد طفرة على مستوى الرعاية الطبية بمحافظة سوهاج.

اكتشاف العيوب الخلقية بالجنين

ومن جهته، قال الدكتور صلاح محمد رشيد رئيس قسم التوليد وأمراض النساء، إنّ الوحدة عبارة عن عيادة مختصة برعاية الجنين واكتشاف العيوب الخلقية للأجنة داخل بطن الأم، وأيضا تشخيص العيوب الخلقية للرحم والمبايض، موضحا ان الوحدة تتضمن جهاز ثنائي الأبعاد بتكلفة مليون جنيه، مزود بتقنية حديثة وبرنامج سوفت وير Softeware يمكنه استقبال البيانات الخاصة بالحالة وتحويلها الي تقرير مفصل بحالة الجنين والرحم.